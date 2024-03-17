Зиновья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1904

Дочь: Пермякова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил

Рождение ребёнка
27.02.1909

Дочь: Данилова (Пермякова) Евдакия Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил

Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пермякова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пермякова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Пермяков Михаил

Смерть
Неизвестно

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