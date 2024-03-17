Зиновья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: Пермякова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Рождение ребёнка
27.02.1909
Дочь: Данилова (Пермякова) Евдакия Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пермякова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пермякова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Пермяков Михаил
Смерть
Неизвестно