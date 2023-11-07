Пузанова (Кожухова) Софья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Кожухова) Софья Гавриловна

Место рождения

село Никулино Базарно-Сызганской волости Карсунского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1866

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кожухов Гаврил Михайлович

Мать: Кожухова Мария Герасимовна

село Никулино Базарно-Сызганской волости Карсунского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
1884

Муж: Пузанов Степан Михайлович

Междуречье, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пузанов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович

Междуречье, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пузанова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович

Междуречье, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пузанов Иларион Степанович

Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович

Междуречье, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пузанова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович

Междуречье, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1917
село Никулино Татарского района Новосибирской области
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