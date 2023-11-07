Пузанова (Кожухова) Софья Гавриловна
Место рождениясело Никулино Базарно-Сызганской волости Карсунского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1866
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
село Никулино Базарно-Сызганской волости Карсунского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пузанов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пузанова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пузанов Иларион Степанович
Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пузанова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Пузанов Степан Михайлович
Смерть
1917
село Никулино Татарского района Новосибирской области