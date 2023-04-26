Лазарев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Лазарева Нелли Вениаминовна

Рождение ребёнка
08.05.1984

Сын: Лазарев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лазарева Нелли Вениаминовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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