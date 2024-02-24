Савченко Мелания Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Мелания Ефимовна

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Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.01.1915

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915

Отец: Савченко Ефим

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Иван Данилович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Иван Данилович

Рождение ребёнка
03.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Иван Данилович

Смерть
27.12.1983
Ахтырский, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

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