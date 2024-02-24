Савченко Мелания Ефимовна
Место рождения
Дата рождения11.01.1915
Дата смерти27.12.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915
Отец: Савченко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
03.05.1946
Смерть
27.12.1983
Ахтырский, Абинский муниципальный район, Краснодарский край