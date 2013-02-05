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(Grīva) Gerda Irēna

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Место рождения

Riga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

07.08.1933

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1932 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933

Отец: Grīva Aleksandrs (Lībietis)

Мать: Grīva (Ploriņa) Aleksandra

Развод
Неизвестно

Муж: Kriķis Druvis

Развод
Неизвестно

Муж: Riekstiņš Guntis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sinkēvičs Albīns

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kriķis Druvis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Riekstiņš Guntis

Смерть
05.02.2013
Похороны
Неизвестно

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