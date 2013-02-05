(Grīva) Gerda Irēna
Место рожденияRiga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Дата рождения07.08.1933
Дата смерти05.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933
Развод
Неизвестно
Муж: Kriķis Druvis
Развод
Неизвестно
Муж: Riekstiņš Guntis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sinkēvičs Albīns
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kriķis Druvis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Riekstiņš Guntis
Смерть
05.02.2013
Похороны
Неизвестно