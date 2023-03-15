Никитин Петр Степанович
Место рожденияМайское Утро
Дата рождения1910
Дата смерти12.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Никитин Степан Иванович
Майское Утро
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Никитина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Никитин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Никитина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1942
Никоново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Убит осколком снаряда