Никитин Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Петр Степанович

Место рождения

Майское Утро

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Никитин Степан Иванович

Мать: не указана

Майское Утро
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Никитина Александра Петровна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Никитин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Никитина Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Александра Петровна

Смерть
12.12.1942
Никоново, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Убит осколком снаряда
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