Овакимян Ерванд Овсепович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овакимян Ерванд Овсепович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Овакимян Овсеп

Мать: Тагуи

Смерть
Неизвестно
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