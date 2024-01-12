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Овакимян Ерванд Овсепович
Овакимян Ерванд Овсепович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Овакимян Овсеп
Около 1885 г.р.
Мать
Тагуи
Около 1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Овакимян Овсеп
Мать:
Тагуи
Смерть
Неизвестно
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