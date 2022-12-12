Ермолина Марья Аксёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ермолин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ермолин Иван Осеев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ермолин Иван Осеев
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолин Иван Осеев
Смерть
Неизвестно