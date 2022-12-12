Ермолина Марья Аксёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина Марья Аксёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ермолин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ермолин Иван Осеев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ермолин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ермолин Иван Осеев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Иван Осеев

Смерть
Неизвестно
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