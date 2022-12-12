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Долгих Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Долгих Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Долгих Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Агритория(?) Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агритория(?) Федорович

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