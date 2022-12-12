Долгих Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Долгих Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Долгих Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Агритория(?) Федорович
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агритория(?) Федорович