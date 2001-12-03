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Коробов Семен Прокопьевич

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Место рождения

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

17.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: Коробов Прокоп

Мать: не указана

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Бракосочетание
26.06.1907

Жена: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская область, село Медяна
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коробов Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1914

Сын: Коробов Демьян Семенович

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Рождение ребёнка
20.10.1916

Дочь: Загоскина Таисия Семеновна

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
02.02.1922

Дочь: Коробова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Баранцева Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Борис Семенович

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Степан Семенович

Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
17.05.1942
Россия, Кировская область, деревня Шлякши
от сердечной слабости
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