Коробов Семен Прокопьевич
Место рожденияРоссия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Дата рождения01.01.1881
Дата смерти17.05.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Отец: Коробов Прокоп
Мать: не указана
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Бракосочетание
26.06.1907
Жена: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская область, село Медяна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Рождение ребёнка
20.10.1916
Дочь: Загоскина Таисия Семеновна
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
02.02.1922
Дочь: Коробова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Баранцева Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д.Шлякши
Смерть
17.05.1942
Россия, Кировская область, деревня Шлякши
от сердечной слабости