Неворотова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотова Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Афимья Яковлевна

Отец ребёнка: Неворотов Яков Егорович

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Неворотов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Неворотов Яков Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Яков Егорович

Смерть
Неизвестно
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