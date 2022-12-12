Неворотова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Афимья Яковлевна
Отец ребёнка: Неворотов Яков Егорович
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Неворотов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Неворотов Яков Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно