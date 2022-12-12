Чистикина Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистикина Юлия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1940

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

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Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940

Отец: Чистикин Яков Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кретов Василий Николаевич

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Василий Николаевич

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