Чистикина Юлия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1940
Отец: Чистикин Яков Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кретов Василий Николаевич
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно