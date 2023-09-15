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Матросова Мария Григорьевна

Место рождения

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.03.1903

Дата смерти

13.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1903

Отец: Матросов Григорий Терентьевич

Мать: Домника Никитина

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: с. Лучинск кр. Василий Никитин Ларькин д. Мелекшино девица Марфа Терентьева Матросова
Смерть
13.06.1903
Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
смерть от колики отпевание в ц. с Лучинск 15.06.1903 захоронение на кладбище с. Лучинск

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