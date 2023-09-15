Матросова Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1903
Дата смерти13.06.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1903
Отец: Матросов Григорий Терентьевич
Мать: Домника Никитина
Восприемники: с. Лучинск кр. Василий Никитин Ларькин д. Мелекшино девица Марфа Терентьева Матросова
Смерть
13.06.1903
смерть от колики отпевание в ц. с Лучинск 15.06.1903 захоронение на кладбище с. Лучинск