Тюшкевич Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшкевич Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюшкевич Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1986

Сын: Тюшкевич Павел Викторович

Мать ребёнка: Тюшкевич Галина

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюшкевич Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Тюшкевич Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюшкевич Алексей Викторович

Мать ребёнка: Тюшкевич Галина

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