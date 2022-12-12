Тюшкевич Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюшкевич Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1986
Сын: Тюшкевич Павел Викторович
Мать ребёнка: Тюшкевич Галина
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюшкевич Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Тюшкевич Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюшкевич Алексей Викторович
Мать ребёнка: Тюшкевич Галина