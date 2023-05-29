Шейнина (Дремова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнина (Дремова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1983

Сын: Шейнин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шейнин Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
08.03.1992

Сын: Шейнин Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Шейнин Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейнин Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейнин Владимир Георгиевич

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