Шейнина (Дремова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1983
Сын: Шейнин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Шейнин Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
08.03.1992
Сын: Шейнин Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Шейнин Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно