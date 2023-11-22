Киселев Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киселев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Киселев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Киселев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
05.11.1900

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
14.05.1902

Сын: Киселев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Киселев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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