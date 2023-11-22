Киселев Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Киселев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Киселев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
05.11.1900
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
14.05.1902
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1908
Отец ребёнка: Киселев Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно