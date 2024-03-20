Рубанова (Рябкова) Лариса Владимировна
Место рожденияНовосибирск, с.Сокур
Дата рождения29.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1967
Новосибирск, с.Сокур
Рождение ребёнка
26.10.1986
Сын: Рубанов Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Рубанов Евгений Николаевич
Новосибирск
Бракосочетание
27.09.1996
Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
25.09.1998
Сын: Рубанов Кирилл Евгеньевич
Отец ребёнка: Рубанов Евгений Николаевич
Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Из Новосибирска в Чехию