Рубанова (Рябкова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Рябкова) Лариса Владимировна

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Место рождения

Новосибирск, с.Сокур

Дата рождения

29.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1967

Отец: Рябков Владимир Савельевич

Мать: Рябкова Джемма Сергеевна

Новосибирск, с.Сокур
Рождение ребёнка
26.10.1986

Сын: Рубанов Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Рубанов Евгений Николаевич

Новосибирск
Бракосочетание
27.09.1996

Муж: Рубанов Евгений Николаевич

Новосибирск, Россия Дзержинский ЗАГС
Рождение ребёнка
25.09.1998

Сын: Рубанов Кирилл Евгеньевич

Отец ребёнка: Рубанов Евгений Николаевич

Новосибирск, Россия
Место жительства
Неизвестно
Из Новосибирска в Чехию
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