Белоусов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Анатолий Владимирович

Место рождения

г. Лесозаводск, Приморский край

Дата рождения

18.09.1965

Дата смерти

19.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.1999
Похороны
Неизвестно

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