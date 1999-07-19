Белоусов Анатолий Владимирович
Место рожденияг. Лесозаводск, Приморский край
Дата рождения18.09.1965
Дата смерти19.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.1999
Похороны
Неизвестно