Парфёнова Клавдия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924
Отец: не указан
Мать: Плюснина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1952
Дочь: Болтышева Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1954
Сын: Парфёнов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1958
Сын: Парфёнов Валерий Евгеньевич
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1959
Сын: Парфёнов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно