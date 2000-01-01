Парфёнова Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнова Клавдия Фёдоровна

Парфёнова Клавдия Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924

Отец: не указан

Мать: Плюснина Агафья Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1952

Дочь: Болтышева Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1954

Сын: Парфёнов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1958

Сын: Парфёнов Валерий Евгеньевич

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1959

Сын: Парфёнов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close