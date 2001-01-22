Фадеев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1957
Дата смерти22.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1957
Отец: Фадеев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Фадеева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Фадеева Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2001