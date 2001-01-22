Фадеев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1957

Дата смерти

22.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1957

Отец: Фадеев Пётр Егорович

Мать: Щербакова Раиса Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Фадеева Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Фадеева Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Наталья Яковлевна

Смерть
22.01.2001
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