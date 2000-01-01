Мельникова (Сухоплюева) Матрона Ефимовна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1886 и 1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1886 и 1887
Отец: Сухоплюев Ефим Михайлович
Мать: не указана
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.02.1905
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Андрей Петрович
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Мельников Александр Петрович
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мельников Василий Петрович
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно