Мельникова (Сухоплюева) Матрона Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Сухоплюева) Матрона Ефимовна

Мельникова (Сухоплюева) Матрона Ефимовна

avatar

Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1886 и 1887

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1887

Отец: Сухоплюев Ефим Михайлович

Мать: не указана

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Мельников Пётр Иванович

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Мельников Александр Петрович

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мельников Василий Петрович

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мельников Иван Петрович

Отец ребёнка: Мельников Пётр Иванович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close