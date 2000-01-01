Жиляева (Демьяненко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляева (Демьяненко) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьяненко Андрей

Мать: Хутор Верхний Станица Раздольная (хутор Праздничный), Краснодарский Край Афанасия

Рождение ребёнка
1931

Сын: Жиляев Игорь

Отец ребёнка: Жиляев Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Жиляев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиляев Владимир

Смерть
Неизвестно
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