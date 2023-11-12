Дубровский (Длинников) Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский (Длинников) Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981

Отец: Длинников Владимир Владимирович

Мать: Длинникова (Подгорная) Антонина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская (Васюнина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.11.2008

Сын: Дубровский Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Дубровская (Васюнина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
31.08.2016

Сын: Дубровский Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Дубровская (Васюнина) Ольга Александровна

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