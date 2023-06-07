Домна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Суров Трофим Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Суров Егор Иванов

Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Иван Елисеев

Смерть
Неизвестно
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