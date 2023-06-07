Домна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Суров Трофим Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Суров Егор Иванов
Отец ребёнка: Суров Иван Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Иван Елисеев
Смерть
Неизвестно