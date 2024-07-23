Сутугина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сутугин Викторин Георгиевич
Отец ребёнка: Сутугин Егор (Георгий) Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сутугин Гаврил Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Сутугин Егор (Георгий) Андреевич
Смерть
Неизвестно