Киселев Денис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Денис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.2000

Дочь: Киселева Кристина Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.2005

Сын: Киселев Артур Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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