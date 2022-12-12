Киселев Денис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.2000
Дочь: Киселева Кристина Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности