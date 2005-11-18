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Логинова Лиана Владимировна

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

18.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2005

Отец: Логинов Владимир Валерьевич

Мать: Логинова Наталья Александровна

Псков, город Псков, Псковская область
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