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Логинова Лиана Владимировна
Логинова Лиана Владимировна
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Место рождения
Псков
, город Псков, Псковская область
Дата рождения
18.11.2005
Пол
Женский
Отец
Логинов Владимир Валерьевич
1977 г.р.
Мать
Логинова (Гальчук) Наталья Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2005
Отец:
Логинов Владимир Валерьевич
Мать:
Логинова Наталья Александровна
Псков
, город Псков, Псковская область
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