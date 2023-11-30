Шишкин Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936
Отец: Шишкин Александр Иванович
Мать: Шишкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1959
Сын: Шишкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1961
Дочь: Андреева (Шишкина) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1967
Дочь: Сигова (Шишкина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно