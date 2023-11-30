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Шишкин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1936

Отец: Шишкин Александр Иванович

Мать: Шишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1959

Сын: Шишкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
23.12.1961

Дочь: Андреева (Шишкина) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1967

Дочь: Сигова (Шишкина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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