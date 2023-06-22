Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1887

Отец: Россейкин Сергей Алексеевич

Мать: Россейкина Меланья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Долгов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
16.05.1901

Дочь: Долгова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Матвей Николаевич

Бракосочетание
17.04.1906

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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