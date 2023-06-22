Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1892
Отец ребёнка: Долгов Матвей Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1901
Дочь: Долгова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Матвей Николаевич
Бракосочетание
17.04.1906
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно