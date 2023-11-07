Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Никандров
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.
Сын: Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Никандров
Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно