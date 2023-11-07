Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Никандров

Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.

Сын: Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Никандров

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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