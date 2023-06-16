Шеломов Аркадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеломов Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шеломов Альбин Аркадьевич
Мать ребёнка: Шеломова Текусса Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шеломов Евгений Аркадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гильбих (Шеломова) Александра Аркадьевна
Мать ребёнка: Шеломова Текусса Ивановна
Смерть
Неизвестно