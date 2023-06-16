Шеломов Аркадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломов Аркадий Васильевич

Шеломов Аркадий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеломов Василий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Текусса Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шеломов Альбин Аркадьевич

Мать ребёнка: Шеломова Текусса Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шеломов Евгений Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гильбих (Шеломова) Александра Аркадьевна

Мать ребёнка: Шеломова Текусса Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.