Балашов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Константин Николаевич

Балашов Константин Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1950

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1972

Дочь: Яськина Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Николай Константинович

Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Николай Константинович

Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close