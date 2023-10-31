Балашов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1972
Дочь: Яськина Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Николай Константинович
Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Николай Константинович
Мать ребёнка: Балашова Нина Николаевна