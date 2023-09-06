Хрипко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрипко Николай Йосипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Хрипко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрипко Инна Сергеевна

Мать ребёнка: Хрипко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипко Елена

Смерть
Неизвестно

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