Хрипко Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрипко Николай Йосипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Хрипко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрипко Инна Сергеевна
Мать ребёнка: Хрипко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрипко Елена
Смерть
Неизвестно