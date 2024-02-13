Пятых Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятых Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1985

Отец: Пятых Виктор Валентинович

Мать: Пятых Марина Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пятых Людмила Константивна

Рождение ребёнка
04.04.2017

Дочь: Пятых Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Пятых Людмила Константивна

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