Пятых Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1985
Отец: Пятых Виктор Валентинович
Мать: Пятых Марина Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пятых Людмила Константивна
Рождение ребёнка
04.04.2017
Дочь: Пятых Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Пятых Людмила Константивна