Базин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Базина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Базина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Базина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огольцова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Базина Анна
Смерть
Неизвестно