Базин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базин Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Базина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Базина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Базина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огольцова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Базина Анна

Смерть
Неизвестно
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