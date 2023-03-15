Елисеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Елисеев Иван

Мать: Елисеева Анна

Смерть
1942
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