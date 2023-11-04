Еремина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Еремин Яков 1-й Васильев

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Еремин Илья Васильев

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Еремин Яков 2-й Васильев

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Еремин Ефрем Васильев

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Василий Венедиктов

Смерть
Неизвестно
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