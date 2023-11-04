Еремина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Еремин Илья Васильев
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Еремин Василий Венедиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно