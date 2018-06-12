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Прохоров Александр Артемович
Прохоров Александр Артемович
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Место рождения
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Дата рождения
12.06.2018
Пол
Мужской
Отец
Прохоров Артем Александрович
Мать
Прохорова (Губина) Алена Сергеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2018
Отец:
Прохоров Артем Александрович
Мать:
Прохорова Алена Сергеевна
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 2018
Абакан
, город Абакан, Республика Хакасия
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