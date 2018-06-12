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Прохоров Александр Артемович

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

12.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2018

Отец: Прохоров Артем Александрович

Мать: Прохорова Алена Сергеевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
С 2018
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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