Корлякова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корлякова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1921

Дочь: Садок Евгения Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корлякова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корлякова Елена Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корляков Анатолий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корлякова Антонина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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