Корлякова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1921
Дочь: Садок Евгения Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корлякова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корлякова Елена Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корляков Анатолий Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корлякова Антонина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно