Мирасов Арслан Губайдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирасов Губайдулла
Рождение ребёнка
1909
Сын: Мирасов Муллагали Арсланович
Мать ребёнка: Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал
Смерть
Неизвестно