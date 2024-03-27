Мирасов Арслан Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Арслан Губайдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирасов Губайдулла

Мать: Махубъямал......2Ж-Сахибъямал

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мирасов Муллагали Арсланович

Мать ребёнка: Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кантюкова (Таймушева) Фэрдиямал

Смерть
Неизвестно

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