Дунаев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Иван Николаевич

Дунаев Иван Николаевич

Место рождения

Fomkino, Vologodsky District, Vologda Oblast, Russia

Дата рождения

11.01.1842

Дата смерти

08.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1842

Отец: Дунаев Николай Федоров

Мать: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

возможно это дата крещения
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Работа или профессия
Неизвестно
Купецhttps://m.vashdosug.ru/yaroslavl/city/article/2441219/Владелец одной из крупнейших табачных фабрик в России «Балканская звезда», поставщик императорского двора, хозяин конного завода – Иван Никол... Показать все
Смерть
08.03.1903
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.