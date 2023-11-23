Дунаев Иван Николаевич
Место рожденияFomkino, Vologodsky District, Vologda Oblast, Russia
Дата рождения11.01.1842
Дата смерти08.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1842
возможно это дата крещения
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Работа или профессия
Неизвестно
Купецhttps://m.vashdosug.ru/yaroslavl/city/article/2441219/Владелец одной из крупнейших табачных фабрик в России «Балканская звезда», поставщик императорского двора, хозяин конного завода – Иван Никол... Показать все
Смерть
08.03.1903