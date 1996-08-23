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Видус Сергей Алексеевич
Видус Сергей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2022
Пол
Мужской
Отец
Видус Алексей Сидорович
1925 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Видус Алексей Сидорович
Мать: не указана
Смерть
2022
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