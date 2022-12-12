Барахоев Артемий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахоев Артемий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барахоев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Барахоев Селиван Артемович

Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Барахоев Петр Артемович

Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Артемовна

Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Глазкова Нина Артемовна

Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Барахоев Андрей Артемович

Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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