Барахоев Артемий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барахоев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Барахоев Селиван Артемович
Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Артемовна
Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Глазкова Нина Артемовна
Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна
Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.11.1915
Сын: Барахоев Андрей Артемович
Мать ребёнка: Барахоева Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно