Абрамова (Лукьянова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: Лукьянов Петр
Мать: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
05.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Борис
Смерть
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область