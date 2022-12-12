Абрамова (Лукьянова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Лукьянова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Лукьянов Петр

Мать: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
05.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Борис

Смерть
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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