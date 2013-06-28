Кудрявцев Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения13.10.1953
Дата смерти28.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1971 по 1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1976 по 1982
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1982 по 1988
Место жительства
С 1988 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990 по 2013
Смерть
28.06.2013