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Кудрявцев Владимир Валентинович

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Место рождения

Попово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.10.1953

Дата смерти

28.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Попово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1971 по 1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1976 по 1982
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1982 по 1988
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1988 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1990 по 2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.06.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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