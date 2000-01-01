Дедкович Степан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Степан Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Дедкович Григорий

Мать: Дедкович Меланья Фролова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дедкович Корней (Кипрей) Степанов

Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дедкович Иван Степанов

Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова

Рождение ребёнка
29.05.1799

Дочь: Феодосия Степанова

Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Марья Прохорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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