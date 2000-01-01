Дедкович Степан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Дедкович Григорий
Мать: Дедкович Меланья Фролова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дедкович Корней (Кипрей) Степанов
Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова
Рождение ребёнка
29.05.1799
Дочь: Феодосия Степанова
Мать ребёнка: Дедкович Марья Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедкович Марья Прохорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно