(Числова-Малый) Ографена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Числова-Малый) Ографена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1773 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Числов-Малый Василий Дмитриевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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