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(Числова-Малый) Ографена Васильевна
(Числова-Малый) Ографена Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Числов-Малый Василий Дмитриевич
1773 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Числов-Малый Василий Дмитриевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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