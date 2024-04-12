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Качалкин Вячеслав Алексеевич
Качалкин Вячеслав Алексеевич
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Древо
Место рождения
Верхнее Мячково
, Раменский муниципальный район, Московская область
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Качалкин Алексей Андреевич
1925 г.р.
Мать
Качалкина Мария Даниловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Качалкин Алексей Андреевич
Мать:
Качалкина Мария Даниловна
Верхнее Мячково
, Раменский муниципальный район, Московская область
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