Алфёрова (Бобровникова) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова (Бобровникова) Тамара Ильинична

Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

01.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Место жительства
С 1916
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Зыряновский рудник
Рождение ребёнка
?.07.1940

Дочь: Блинова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Потапов Михаил

Место жительства
С 1945
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
01.01.1976
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