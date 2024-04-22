Алфёрова (Бобровникова) Тамара Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти01.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Место жительства
С 1916
Зыряновский рудник
Рождение ребёнка
?.07.1940
Дочь: Блинова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Потапов Михаил
Место жительства
С 1945
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
01.01.1976