Сорокина Праскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1882
Дочь: Сорокина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
20.08.1883
Сын: Сорокин Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
31.08.1884
Дочь: Сорокина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
26.07.1886
Сын: Сорокин Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
25.01.1889
Сын: Сорокин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
01.09.1892
Сын: Сорокин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Рождение ребёнка
01.07.1895
Сын: Сорокин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно