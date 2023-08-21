Сорокина Праскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Праскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: Сорокина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1883

Сын: Сорокин Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.08.1884

Дочь: Сорокина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.07.1886

Сын: Сорокин Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Сорокин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1892

Сын: Сорокин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Сорокин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Григорий Косьмич

Смерть
Неизвестно
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